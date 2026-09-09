Allerta gialla in Trentino estesa fino a giovedì 10 settembre a mezzanotte

Alle 24 di oggi (mercoledì 9 settembre) termina l’allerta gialla temporali ed idrogeologica emessa ieri ma, in base allo stato del territorio e alle previsioni aggiornate che indicano precipitazioni a tratti diffuse nella prossima notte e nella giornata di domani, la Protezione civile del Trentino ha esteso fino alla mezzanotte di domani (giovedì 10 settembre) l’allerta ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico.

La popolazione è invitata a porre la massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi e veicoli ed in caso di necessità cercare adeguato riparo; ad evitare di immettersi in aree, edifici o luoghi che possano presentare condizioni anomale o di pericolo; ad evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (ad esempio: conche e sottopassi), alle rampe e ai versanti che potrebbero subire smottamenti. Eventuali situazioni di emergenza vanno segnalate al numero unico 1-1-2. Per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero è attivo il numero verde di emergenza 800-112000.