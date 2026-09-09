Mese dell’Alzheimer, al via le iniziative di sensibilizzazione

Sportello digitale gratuito all’Argentario dal 5 febbario

Aprirà giovedì 5 febbraio dalle 9 alle 12, nella sede degli ambulatori medici di via Carlo e Valeria Julg 9, lo sportello digitale gratuito alla circoscrizione Argentario. L’iniziativa, che proseguirà fino al mese di agosto, è possibile grazie alla collaborazione di due giovani impegnati nel percorso di servizio civile e del Telefono d’Argento Argentario. Per […]