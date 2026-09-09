Mese dell’Alzheimer, al via le iniziative di sensibilizzazione

Sono tante le iniziative previste per il mese dell’Alzheimer, una malattia che in Trentino colpisce 10.500 persone, mentre altre 8.800 convivono con un disturbo cognitivo lieve. Secondo i dati Asuit del 2025, inoltre, sono almeno il 50% gli ospiti delle Rsa con una forma di demenza.
Si parte lunedì 21 settembre (Giornata Mondiale dell’Alzheimer) alle 17 con il convegno “Human Forever: Trento, una comunità che si prende cura”, promosso dal Gruppo di lavoro sull’Alzheimer – nato per costruire una comunità amica delle persone con demenza, confrontandosi e collaborando con diversi soggetti del territorio – presso la Sala di rappresentanza di Palazzo Geremia.
Martedì 24 settembre alle 14, al Museo diocesano di piazza Duomo sono previsti il workshop “Memorie Difettose” e lo spettacolo musicale “Attraverso i tuoi occhi”, promosso dal Dipartimento di Lettere dell’Università di Trento in collaborazione con il Gruppo di lavoro e con il Museo diocesano.
Venerdì 25 settembre alle 17, invece, in sala Nones, a Palazzo Benvenuti, è prevista la conferenza pubblica “Perché dimentichiamo. Una scienza dell’oblio”, promossa dal Dipartimento di Lettere dell’Università di Trento in collaborazione con il Gruppo di lavoro sull’Alzheimer.
Dal 15 al 27 settembre al Refettorio clesiano del Castello del Buonconsiglio sarà esposta la mostra “Ogni vita è un capolavoro”, promossa dall’Associazione Alzheimer in collaborazione con il Museo Castello del Buonconsiglio.
Le iniziative del Gruppo di lavoro sull’Alzheimer non si esauriranno con il finire del mese di settembre, ma andranno avanti tutto l’anno.