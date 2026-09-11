Basket: Trento batte Venezia e va in finale della Garda Ball Elite

Trento contro Pro Patria, la partita finisce con un 2 a 2

Il Trento conquista un punto prezioso sul campo della Pro Patria nell’ottava giornata del campionato di Serie C, al termine di una sfida intensa e combattuta. Sotto per due volte, la formazione di mister Tabbiani ha avuto la forza di reagire e trovare il pareggio grazie alle reti siglate da Capone e Giannotti. Con questo […]