Basket: Trento batte Venezia e va in finale della Garda Ball Elite

Un’altra ottima prova per i bianconeri, che a Lonato del Garda, in un palazzetto sold out, superano la Reyer Venezia per 87-81 al termine di una partita solida e intensa, condotta con continuità per tutti i 40 minuti. Una sfida equilibrata, nella quale le due formazioni sono rimaste sempre a stretto contatto, con l’Aquila capace di toccare un massimo vantaggio di otto lunghezze. I bianconeri hanno visto all’opera per la prima volta Darius Brown II, mentre devono ancora fare a meno di Patrick Hassan. Il miglior realizzatore dell’incontro è proprio il playmaker americano, autore di una prestazione completa da 19 punti, 3 assist e 2 palle recuperate. Ottime prove anche per Charlie Brown Jr. e Isaiah Bigelow, entrambi a quota 13 punti. Alla Reyer non bastano invece i 14 punti di Amedeo Tessitori e Ky Bowman. Con questo successo, la Dolomiti Energia Trentino conquista così l’accesso alla finale della Garda Ball Elite.
La preseason dei bianconeri proseguirà con la finale della Garda Ball Elite in programma sabato 12 settembre contro Verona alle 21. La preparazione si concluderà poi con altri due test: giovedì 17 settembre alle 17 contro Udine al PalaMazzali di Bolzano e sabato 19 settembre alle 18.45 contro Treviso a Schio.