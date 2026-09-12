A Trento le iniziative per la Settimana europea della mobilità

Prenderà vita anche a Trento la Settimana europea della mobilità, che da mercoledì 16 a martedì 22 settembre si propone di stimolare la cittadinanza a riflettere sul tema della “mobilità per tutti”: accessibile, sostenibile, inclusiva e sicura, capace di rispondere adeguatamente ai bisogni di tutte le fasce d’età.

Numerosi gli appuntamenti rivolti a tutta la cittadinanza. Mercoledì 16 settembre dalle 15.30 alle 18 alla Palazzina Liberty di piazza Dante e giovedì 17 dalle 8 alle 12 in piazza Duomo ci sarà In bici sicuri, lo stand informativo della Polizia locale Trento-Monte Bondone per promuovere l’uso sicuro della bicicletta. Gli agenti del Nucleo educazione stradale forniranno consigli pratici, materiale informativo e approfondimenti sulle regole della strada per pedalare in sicurezza a ogni età.

Giovedì 17 si terrà la terza edizione di Al lavoro in bicicletta, l’iniziativa che promuove e diffonde la mobilità ciclistica in ambito urbano, soprattutto negli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Dalle 7 alle 10 gli spostamenti a piedi, in bici o con altri mezzi di micromobilità verranno monitorati. I dati raccolti saranno poi utilizzati dall’ufficio Mobilità sostenibile del Comune per redigere una classifica delle aziende, degli enti e degli istituti tra cui individuare chi si è contraddistinto per il maggior numero di spostamenti sostenibili, in proporzione alla grandezza. Nella stessa giornata, lungo le ciclabili vicine al centro storico, saranno allestiti anche tre check point – in corso III Novembre all’incrocio con via Piave, in via Perini all’incrocio con via Endrici e in via Vannetti all’incrocio con via Romagnosi – per il monitoraggio delle biciclette e dei mezzi di micromobilità alternativi in transito in città.

Sempre giovedì, dalle 9 alle 17, in piazza Dante sarà possibile scoprire da vicino gli autobus elettrici e i mezzi alimentati a biometano di Trentino Trasporti, mettendosi alla prova con un divertente quiz sull’argomento. L’esposizione, curata da Trentino Trasporti, sarà un’occasione per conoscere le tecnologie che stanno trasformando il trasporto pubblico riducendone l’impatto ambientale.

Mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 settembre verranno coinvolte anche diverse scuole primarie della città con la partenza dello “scuolabus” sostenibile Piedibus: le bambine e i bambini delle scuole elementari che vi aderiscono percorreranno insieme a piedi il tragitto casa-scuola accompagnati dai volontari della comunità. L’iniziativa è realizzata dall’ufficio Politiche giovanili e dall’associazione NetT.a.r.e in collaborazione con le scuole.

Il programma completo della Settimana della mobilità sostenibile è consultabile sul sito del Comune nell’Agenda Trento.