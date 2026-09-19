Martedì 22 settembre con i campioni dell’Aquila Basket si inaugura il nuovo campetto di piazza Venezia

Sarà inaugurato insieme ai giocatori della prima squadra della Dolomiti Energia Trentino martedì 22 settembre, alle 17, il campetto da basket di piazza Venezia, riqualificato nell’ambito del patto di collaborazione “Campetti: conosci, cura e pratica lo sport nei playground di Trento”.

“Play the Ground”, l’evento promosso per l’occasione da Aquila Basket, sarà un appuntamento speciale per Trento, le famiglie e gli appassionati di pallacanestro, che potranno festeggiare questo traguardo con i campioni bianconeri, che scenderanno in campo con i bambini del minibasket e i ragazzi del settore giovanile per dare vita a un momento di gioco, condivisione e divertimento. Sarà un’occasione unica per i più giovani di tirare a canestro al fianco dei propri beniamini, scattare foto e vivere da protagonisti la passione per il basket.

Il campetto di piazza Venezia, intitolato a Gianni Brusinelli, si vestirà a festa per celebrare insieme alla cittadinanza i lavori di riqualificazioni realizzati, che hanno interessato i tabelloni e la colorazione del campo, rinnovata tenendo conto della sua collazione all’interno dell’area verde. Non si tratta di un semplice cambiamento strutturale, ma di un progetto di rigenerazione urbana portato avanti grazie all’impegno costante e alla sensibilità dell’associazione Gianni Brusinelli, un intervento pensato per restituire alla città uno spazio pubblico sicuro e inclusivo, in cui promuovere la socialità e i valori della pratica sportiva all’aperto.

L’evento sarà una vera e propria festa di quartiere aperta a tutti, ricca di energia, musica ed entusiasmo. Restituire un impianto sportivo alla comunità significa infatti regalare alle nuove generazioni un luogo sano dove incontrarsi, fare squadra e crescere insieme.

L’intervento di riqualificazione è stato realizzato nell’ambito del patto di collaborazione “Campetti: conosci, cura e pratica lo sport nei playground di Trento” recentemente approvato e formalizzato tra il Comune di Trento e l’Associazione Gianni Brusinelli, insieme ad Aquila Basket Trento 2013 e all’associazione Trust Aquila Basket.