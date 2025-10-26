C’è sempre bisogno di un capro espiatorio

Pérligny, Svizzera Francese, 1895: luogo e tempo di “Post Tenebras. Morte alla strega” (Il Castoro – età 12+), il romanzo di formazione proposto da Valentina Federici, che spazia tra fantasy, mistery e commedia romantica, cogliendo la magia dell’adolescenza e il bisogno di una ragazza di autodeterminarsi in tempi ancora non maturi. Gli elementi per una caccia alle streghe ci sono tutti: una malattia misteriosa che colpisce gli abitanti delle sponde del lago Lemano, mostri acquatici che vivono sul fondo e emergendo scatenano il panico, due sorelle molto intelligenti e amanti della scienza, Léa, la maggiore imprigionata per stregoneria e Mimì, 17 anni, con un occhio azzurro e uno marrone, che cerca di salvarla; una serie di uomini loschi e privi di scrupoli morali, gli inquisitori e un tribunale.

Una caccia alle streghe per trovare un capro espiatorio e accusare qualcuno di questo morbo, ma, soprattutto, per difendere forti interessi economici. Per fortuna c’è anche John, un giovane avvocato inglese molto interessato alla medicina e alla scienza, nonchè a questa oscura vicenda.

Un romanzo ben costruito e ben scritto dove aspetti reali o realistici si intrecciano al mistero e al fantasy. I personaggi, anche quelli minori, sono ben caratterizzati e le situazioni verosimili. Un bell’esempio di ciò che le narrazioni dovrebbero fare: mostrare, non descrivere, tant’è che il lettore facilmente entra nella storia e vi partecipa, vivendo le forti emozioni e le difficili circostanze che affronta Mimì. Le descrizioni sono precise e dettagliate, quanto basta per rendere bene l’ambientazione senza annoiare. I dialoghi risultano vivaci e piacevoli da seguire.

L’intreccio delle tematiche ambientali e i processi di stregoneria, di scienza e romance, di storia reale e di fantasia, è ben sostenuto e non fa perdere l’equilibrio narrativo. Il finale è abbastanza prevedibile e lascia ben capire che ci sarà un seguito. Un romanzo che, comunque, ha una sua conclusione e senso compiuto anche da solo. Da leggere e far leggere.