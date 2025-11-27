Comunità della Val di Fassa, unica e autonoma

Il Comun General de Fascia (in ladino, in italiano Comunità della Val di Fassa) è un ente locale territoriale la cui costituzione è prevista dall’art. 8 della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1 che ha modificato, in tal senso, l’art.102 dello Statuto di autonomia della Regione Trentino Alto-Adige. Esso comprende sei comuni, tutti in Val di Fassa.

Il Comun General de Fascia è un ente locale territoriale ad autonomia politica. È, in sostanza, un “unicum” all’interno dell’ordinamento della Repubblica. Come le altre, la Comunità è stata istituita con L.P. n° 3 del giugno 2006. Ha un proprio Statuto approvato con L.P. 10 febbraio 2010, n.1. Comprende l’intera Val di Fassa e parte dell’Alta Val di Fiemme.

La comunità si estende su 318 kmq di superficie e conta quasi 10 mila abitanti. Sede amministrativa è S. Giovanni di Fassa. Il paesaggio ha una spiccata connotazione alpina essendo circondato da imponenti massici dolomitici (Latemar, Marmolada, Catinaccio, Sassolungo). Lo stemma è uno scudo azzurro calzato d’argento confinante con una campagna verde, sostenente un pastore, di carnagione, indossante una tunica marrone stretta in vita, braghe, scarpe e con cappello alpestre inclinato in banda, il tutto al naturale, con una bisaccia posta in sbarra d’argento e impugnante con il braccio un corno.