È nato prima l’uovo o la gallina?

Le copertine dei due libri

Uova e galline non sono comunemente oggetto di libri e di copertine, se non, forse, di volumi dedicati all’allevamento e alla cucina. Attirano l’attenzione, quindi, Il Gallinario (Quinto Quarto, 2020; consigliato da 8 anni) e Fatti assodati sulle uova (Camelozampa, 2020; consigliato da 7 anni) due ricchi volumi di divulgazione illustrata rivolti ai bambini.

Sono due pubblicazioni di particolare interesse sia per la quantità di informazioni e curiosità scientificamente corrette che contengono, sia per l’eleganza delle figure che le accompagnano. Si possono definire due enciclopedie che osservano e descrivono una le galline e l’altra le uova da ogni punto di vista possibile, fornendo una marea di notizie. Due libri imperdibili per i bambini curiosi e amanti degli animali, ma che saranno letti e sfogliati sicuramente anche dai loro genitori e nonni.

Il Gallinario è diviso in cinque capitoli che, partendo dalla scoperta del mondo di galline, galli, polli, pulcini e chiocce, passano alla presentazione della loro anatomia e descrizione fisica, per proseguire con le caratteristiche delle uova, i comportamenti delle galline e la loro convivenza con l’uomo per finire con una carrellata sulle tantissime razze di questi pennuti che esistono al mondo. Il libro, il cui titolo vuole richiamare il termine “erbario”, è anche un coloratissimo e interessante ribaltamento di tutti quei luoghi comuni che, di solito, accompagnano l’idea di gallina e spesso entrano in modi di dire o proverbi poco rispettosi come “avere un cervello di gallina” e “gallina che canta ha fatto l’uovo”.

Fatti assodati sulle uova, invece, non lascia senza risposta nessuna domanda che ci si possa fare sulle uova: come fa il pulcino a respirare dentro l’uovo? Che aspetto avevano le uova di dinosauro? È possibile far rimbalzare un uovo di gallina? Sapevate che alcuni animali fanno le uova quadrate? Con intelligenza, precisione e anche un po’ di ironia, l’autrice chiarisce ogni dubbio sull’uovo e sul concetto di uovo. In questo libro si parla dell’uovo di uccello, di quello di dinosauro, di pesce e di insetto, ma anche dell’uovo degli unici due mammiferi che lo depongono, l’ornitorinco e l’echidna, dell’uovo di Faberget, di quello di Pasqua, senza tralasciare proverbi e ricette.

Tra le pagine di questi due libri c’è anche la risposta alla grande domanda: è nato prima l’uovo o la gallina? Lasciamo ai lettori il piacere di andare a cercarla.