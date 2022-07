Il libro che fa viaggiare nel cervello umano… dedicato ai ragazzi!

“Questo libro ha un gran cervello”, edito da Nord-Sud 2022, di T. Kennington

Non è il primo libro sul cervello dedicato ai bambini, ma è il più recente ed è aggiornato alle ultime scoperte nel campo delle neuroscienze, dai neuroni specchio alle scoperte delle caratteristiche specifiche dei cervelli di altri animali, all’intelligenza artificiale. Stiamo parlando di “Questo libro ha un gran cervello” (Nord-Sud; età +9).

È il frutto del lavoro di un autore che fa parte di un gruppo di donne e uomini “di scienza” che si chiama “Little House of Science” e che si dedica alla divulgazione scientifica ai, con e per i bambini e ragazzi, in contesti scolastici e non solo.

Con chiarezza di testo e logica di organizzazione, questo libro spiega ai giovani lettori come è fatto e come lavora il cervello umano. Spiega a che velocità viaggiano i pensieri, cosa succede dentro la testa quando si dorme e come fa il cervello a dire al resto del corpo cosa fare.

Parla di strutture e funzioni delle diverse parti del sistema nervoso come il cervelletto, gli emisferi cerebrali e le terminazioni nervose. Un sistema molto complesso, i cui elementi collaborano tra loro secondo un “piano di lavoro” preciso e accurato. Normalmente, tutto funziona alla perfezione, ma qualche volta qualcosa “si inceppa” in questo meraviglioso meccanismo e allora iniziano i problemi. In queste pagine si parla dunque anche di quelle defaillances che si potrebbero metaforicamente ascrivere ai “difetti di fabbrica” e a quelle che, invece, possono subentrare in fase di “utilizzo”.

Interessante è l’approccio scientifico che viene dato alla trattazione e così i giovani lettori si rendono conto di come le scoperte scientifiche siano in continua evoluzione e trasformazione grazie a nuove osservazioni, nuove intuizioni, nuove scoperte.

Il testo è facilmente comprensibile grazie sia alle numerose metafore e ai numerosi esempi riportati dall’autore, sia allo stretto rapporto che c’è tra testo e illustrazioni. Sia le metafore, sia le illustrazioni contribuiscono a rendere visivamente ciò di cui si sta leggendo e, quindi, facilitano la comprensione anche dei concetti un po’ più complessi e astratti.

Nonostante il sottotitolo un po’ fuorviante – “La mente spiegata ai ragazzi” -, visto che nel libro si parla solo di “cervelli” e non di “menti”, la proposta è molto interessante per bambine e bambini dalla spiccata curiosità.

Un dubbio però rimane: perché a volte titoli e sottotitoli si traducono molto (troppo) liberamente in italiano?