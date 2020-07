Il ricordo di Stava con streaming mondiale

Nei paesi più feriti la prima visita di Tisi

È un segno nascosto, eppure meritevole di attenzione, quello che l’Arcivescovo ha compiuto nelle sue due prime uscite in periferia dopo il lockdown. Ieri pomeriggio – senza avvisi pubblici per non creare assembramenti – ha celebrato l’Eucaristia con la comunità di Campitello di Fassa, duramente colpita dal virus anche con la perdita del suo amato […]