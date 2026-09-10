La musica da camera spalanca la finestra

La Fondazione Filarmonica Trento rinnova la propria partecipazione a “Musica con Vista”, il festival nazionale promosso dal Comitato AMUR (Associazioni Musicali in Rete) che porta la musica da camera nei giardini, nei cortili, nei palazzi e nelle dimore storiche italiane. Due gli appuntamenti organizzati in Trentino per l’edizione 2026: sabato 12 settembre al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme di Cavalese e sabato 19 settembre al Giardino dei Ciucioi di Lavis.

“Musica con Vista – spiega Alessandro Arnoldo, direttore artistico della Fondazione Filarmonica Trento – invita a superare l’idea del concerto come esperienza racchiusa entro i confini di una sala. La musica entra in luoghi attraversati dalla storia e permette di osservarli con un’attenzione nuova. Allo stesso tempo, l’architettura, il paesaggio e la memoria di quegli spazi modificano il nostro modo di ascoltare”. La Filarmonica partecipa al progetto da più edizioni, portando negli anni giovani ensemble internazionali in castelli e dimore storiche del Trentino.

Il primo concerto si terrà sabato 12 settembre alle 17.30 al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, nel centro storico di Cavalese. Protagonista sarà il Doré Quartet, in collaborazione con l’Accademia Stauffer di Cremona. Nato nel 2021 al Conservatorium Maastricht, il quartetto riunisce quattro giovani musicisti italiani e ha già preso parte a festival e stagioni concertistiche in Italia e in diversi Paesi europei. Il programma accosterà il Quartetto per archi di Giuseppe Verdi al Quartetto per archi n. 12 op. 96 “Americano” di Antonín Dvorák, pagina nella quale il compositore intreccia limpidezza formale, slancio melodico e suggestioni maturate durante il soggiorno negli Stati Uniti. Prima del concerto, alle 16, sarà possibile partecipare a una visita guidata del Palazzo della Magnifica, da prenotare separatamente sul sito https:// palazzomagnifica.eu.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 19 settembre alle 17.30 al Giardino dei Ciucioi di Lavis, singolare giardino pensile ottocentesco costruito su terrazzamenti lungo la roccia. A esibirsi sarà l’Ainola Quartet, formazione nata alla Sibelius Academy di Helsinki dall’incontro tra quattro giovani musicisti provenienti da diversi Paesi. A Lavis il quartetto proporrà un programma che accosta Crisantemi di Giacomo Puccini, il Quartetto n. 1 in fa maggiore op. 18 n. 1 di Ludwig van Beethoven e il Quartetto Dorico di Ottorino Respighi.

Il Giardino dei Ciucioi, ideato nell’Ottocento dall’imprenditore Tommaso Bortolotti, si sviluppa come un percorso teatrale tra rampe, scalinate, architetture e vegetazione. In occasione del concerto saranno proposte due modalità di visita: alle 16.15 una visita guidata e alle 18.45 una visita immersiva sensoriale. Le esperienze sono prenotabili separatamente attraverso i canali dell’Ecomuseo Argentario.

I biglietti per entrambi i concerti sono acquistabili esclusivamente online sul sito della Fondazione Filarmonica Trento (filarmonica-trento.it) e non saranno disponibili in loco.