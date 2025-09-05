Racconti e raccolti

L’orto giardino, colori e profumi d’altri tempi

orto giardino

Camminando nei paesi delle valli di montagna, capita di vedere ancora, fra le case, piccoli orti coltivati, spazi vivaci non ancora conquistati dal prato all’inglese. Alcuni di questi sono veri e propri giardini, orti-giardino nel loro significato più autentico. Le bordure floreali offrono una cornice di colori intensi alle aiuole centrali, che – disegnate con cura geometrica – accolgono cespi di insalata croccante, tenere cicorie, intervallate da rigogliosi cavoli, porri e cipolle, carnose rape rosse e pomodori pronti ad arrossire al sole.

In passato nell’orto tradizionale trentino i fiori convivevano nell’orto insieme alle verdure e alle erbe aromatiche come la cipollina, il basilico, la salvia, il levistico e il prezzemolo. Il primo profumo intenso, preludio di primavera, era quello dei giacinti e dei mughetti che abitavano stabilmente un angolo dell’orto in compagnia dei narcisi e dei tulipani.

Poi era la volta della camomilla, i cui teneri capolini, raccolti insieme alla melissa, alla menta, alla malva e ai fiori del tiglio, diffondevano il loro aroma quando venivano messi ad essiccare nel luogo più asciutto e ventilato della casa contadina. I vivaci colori delle zinnie, delle flox, dei cosmos, dei garofani dei poeti e del nasturzio ornavano per tutta l’estate l’orto-giardino, passando poi il testimone alle coloratissime dalie e agli astri. La ricca fioritura dei settembrini chiudeva, in autunno, le stagioni dell’orto, riservando alle api un’ultima preziosa riserva invernale di nettare.

Era un luogo, l’orto-giardino, dove la cura di esperte e premurose mani femminili trasformava la terra in un arcobaleno di fragranze floreali; ma era pure un rifugio del cuore, dove poter raccogliere in qualsiasi momento il fiore più fresco, quale pensiero intimo e domestico da portare al cimitero sulla tomba dei propri cari defunti.

di Associazione “La Pimpinella”
vitaTrentina

Got Something To Say?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

vitaTrentina

Le nostre attività