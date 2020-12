UploadSounds, scatta l’ora dei verdetti

Sono ben sei sui 12 totali i musicisti trentini selezionati per la finalissima del contest di UploadSounds, il concorso euroregionale dedicato ai progetti musicali under 35 dell’Euregio.

Candirù, Cartapesta, Humus, Ganesh, Mondo Frowno e The Evening Empire si sfideranno all’ultima nota nel pomeriggio di sabato 12 dicembre, assieme ai quattro contendenti altoatesini – Bianca, Dodicianni, Marion Moroder e Zelda – e ai due tirolesi – Baiba e Another Vision – per aggiudicarsi i ricchi premi in palio e la possibilità di aprire il concerto degli I hate My Village, che, in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook di UploadSounds, animerà la serata.

Valida ed eterogenea, la rappresentanza della musica provinciale che è arrivata in finale vede come portabandiera realtà ormai consolidate, come Candirù, nome d’arte di Iacopo Candela, cantautore che, dopo aver collezionato centinaia di concerti aprendo a molti artisti di spicco della scena musicale italiana, porterà in scena il suo nuovo spettacolo, in duo con l’attrice teatrale Chiara Benedetti; oppure progetti nati da poco, come quello dei Cartapesta, che nel solco della musica indie italiana definisce “post-quarantena” le proprie sonorità. Di lungo corso sono anche gli Humus, band tra il rock alternativo e il grunge nata a Trento nel 2012, in attesa a breve di uscire con il nuovo album registrato a gennaio; così come i Mondo Frowno, che suonano insieme dal 2015 e nel 2017 si sono aggiudicati la vittoria del concorso “Suoni Universitari” nel 2017, lo stesso anno in cui a Londra nasceva il progetto di The Evening Empire, del songwriter e produttore trentino Alexander Frizzera, che una volta tornato alla base, ha ampliato la formazione, fino a formare un connubio tra lo stile british e la vivacità italiana. Infine il giovanissimo Ganesh, trapper di Povo, che ha elaborato e prodotto il suo brano “Arma”, proprio grazie alle attività della Upload School 2020.

I 12 finalisti, scelti tra i ben 77 iscritti al concorso, si esibiranno davanti a una giuria di qualità composta da musicisti esperti, discografici e produttori. Al termine delle audizioni, con l’inizio della diretta video in streaming, previsto per le ore 21.30, sarà proclamato il vincitore di UploadSounds 2020 e saranno premiati anche il secondo e il terzo classificato, nonché il miglior artista under21 di questa stagione. Anche quest’anno i premi in palio – del valore di 8 mila euro per il vincitore, di 5 mila per il secondo e di 2 mila per il terzo classificato, mentre al miglior progetto under 21 andrà un premio del valore di 5 mila euro – destinati al consolidamento e alla crescita del percorso musicale dei musicisti.

La serata di musica poi proseguirà con l’esibizione del vincitore del contest e, a partire dalle 22.25, con l’unica data del 2020 degli I Hate My Village, il supergruppo formato da Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), Alberto Ferrari (Verdena) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle), tra le band rivelazione degli ultimi anni in Italia, che si esibirà sul palco di un Teatro Auditorium Santa Chiara a porte chiuse, per chiudere in bellezza la dodicesima edizione di UploadSounds.