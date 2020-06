“Riparti Trentino”, dall’11 le domande per gli aiuti

Sarà disponibile dall’11 giugno la piattaforma informatica preposta alla presentazione delle domande per ricevere il contributo a fondo perduto previsto dalla legge provinciale “Riparti Trentino“.

Una misura prevista per sostenere gli operatori economici che occupano non più di 11 addetti e hanno subito gravi danni economici a causa dell’epidemia di Covid-19, approvata il 13 maggio scorso con la Legge provinciale 3, a fronte di 89 milioni di euro stanziati.

Requisito fondamentale, oltre alla sede legale in Trentino e, come detto, il limite di 11 addetti, l’aver subito un grave danno in conseguenza della pandemia di coronavirus, quantificabile in una diminuzione del fatturato superiore al 50% nel trimestre marzo-maggio 2020, o in alcuni casi in due mesi dello stesso trimestre, rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per avere diritto al contributo è necessaria inoltre l’assenza procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, un volume di attività su base annua, registrato nell’ultimo periodo di imposta, maggiore di euro 12 mila e fino a euro 5 milioni e il non trovarsi già in difficoltà ai sensi della normativa UE al 31 dicembre 2019.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ripartitrentino.provincia.tn.it, nella cui sezione dedicata alle FAQ la Provincia ha provato a rispondere ai tanti dubbi degli utenti riguardo a requisiti, procedure e tecnicismi, e dove da giovedì 11 giugno, fino al 31 luglio prossimo, si potrà presentare la domanda, accedendo tramite un sistema di identità digitale tra SPID, CNS o CPS e muniti di firma digitale.