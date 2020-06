La principessa Sissi in mostra a Sanzeno

“L’imperatrice Elisabetta dalla storia al mito” è la mostra evento organizzata quest’anno al Cento Culturale d’Anaunia a Casa De Gentili a Sanzeno. Inaugurata sabato 20 giugno, vi sono esposti ritratti e memorie dalle collezioni private del Trentino; curatore, lo storico dell’arte Roberto Pancheri.

“Sono già arrivati 150 visitatori molto interessati alla figura di Sissi, una donna eccezionale indimenticabile, intramontabile, raccontata dallo storico Roberto Pancheri – afferma entusiasta la responsabile del Centro Culturale d’Anaunia, Lucia Barison -. Si può vedere la sua oggettistica personale, un percorso molto intimo e dedicato a tutti. Molti hanno conosciuto Sissi, attraverso il cinema, l’arte e i famosi giardini di Castel Trauttmansdorff. Affascina anziani, ma anche giovani e adulti”.

Si tratta della prima mostra mai realizzata in Trentino sulla consorte dell’Imperatore Francesco Giuseppe d’Austria, con il quale si unì in matrimonio a soli sedici anni. La mite e affascinante sovrana soggiornò due volte in Trentino, ammirando le bellezze naturali e i panorami di Madonna di Campiglio e del Passo della Mendola. Un evento, quello di Sanzeno, che si pone come gemma di una rinascita tanto attesa.

Pur a fronte delle difficoltà di un periodo da dimenticare, i soggetti organizzatori – cui fanno parte la Provincia Autonoma di Trento, la Comunità della Val di Non, il Comune di Sanzeno, l’Associazione Culturale G. B. Lampi, il Consorzio Bim dell’Adige, l’Azienda per il Turismo Val di Non e la Fondazione Cassa Rurale Val di Non, hanno continuato a collaborare nell’attesa e nella speranza di poter offrire alla comunità un gradevole, approfondito e talvolta curioso percorso da vivere a Sanzeno.

Un tratto di strada da percorrere in totale sicurezza tra le mura dello storico palazzo posto all’imbocco della strada che porta al Santuario di San Romedio. Uno sguardo attento alle vicende intriganti e suggestive dell’imperatrice uccisa il 10 settembre 1898 a Ginevra, interpretata magistralmente sul grande schermo dalla celebre attrice austriaca Romy Schneider, capolavoro cinematografico diretto da Ernst Marischka nel 1955. Sanzeno racconta una storia conosciuta, ma il più delle volte mai approfondita nelle sue multiformi sfaccettature: l’arte, il cinema, gli aneddoti e addirittura le numerose interpretazioni del mito di Sissi nell’oggettistica e nei souvenir per i turisti. La mostra Rimarrà aperta dal 20 giugno al 30 agosto 2020 con il seguente orario: dal martedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00; il sabato e la domenica, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Possono entrare senza prenotazione 20 persone alla volta.