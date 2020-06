Il vescovo Muser: “La domenica non è un giorno come gli altri”

Prosegue il dibattito sulla chiusura festiva dei negozi

Non piace alle categorie economiche e ai rappresentanti della grande distribuzione l’ipotesi della Giunta provinciale di prorogare anche dopo l’emergenza sanitaria la chiusura dei supermercati nelle domeniche e nei festivi. Poche le aperture infatti da parte delle parti in causa, nonostante il confronto avvenuto nella giornata di ieri, in cui Fugatti ha esposto la sua […]