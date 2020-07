Trento e Matera, unite dall’eredità di De Gasperi

Assemblea Antirazzista, un flash mob per i senzatetto

È tornata in piazza nella mattinata di sabato 30 maggio l’Assemblea Antirazzista Trento, con un flash mob, fatto anche di distanziamento e mascherine, per sensibilizzare la cittadinanza sulla grave la situazione vissuta dai senzatetto in provincia. “Apprendiamo con sconcerto che, in emergenza sanitaria ancora in corso, l’Amministrazione Provinciale ha scelto di togliere, a partire dal […]