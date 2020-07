Due ponti con Matera: suggellati gemellaggio e patto di amicizia

Nuova ordinanza; cosa cambia dal 22 giugno

È stata firmata oggi dal presidente della provincia Maurizio Fugatti la nuova ordinanza contenente alcune nuove disposizioni in merito all’emergenza sanitaria in corso. Diverse le novità regolamentate dal provvedimento, a partire dalla riapertura domenicale dei piccoli negozi di alimentari, mentre quelli oltre i 150 metri quadrati rimarranno chiusi per le prossime due domeniche. Ripartono anche […]