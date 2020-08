“Spazi cólti”: a Levico i giardini nella storia d’Occidente

Il Pergine Festival torna e raddoppia

Il Pergine Festival non si fa fermare dall’emergenza Covid-19, e torna con una speciale doppia formula “stagionale” articolata in due momenti. Dal 19 luglio al 2 agosto la rassegna propone attività all’aria aperta: passeggiate, performance, installazioni, musica e proiezioni. Dal 26 al 31 ottobre tornano invece gli spettacoli teatrali, per riprendere il cammino di sperimentazione […]