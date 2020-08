Rientri dall’estero: già 2.500 le richieste di tampone e c’è un numero verde

L’analisi dei tamponi. Foto Asdaa

Mentre l’Azienda sanitaria riferisce che sono già 2.500 le richieste di tampone arrivate finora da cittadini trentini di ritorno da soggiorni in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, è operativo da oggi il nuovo numero verde dedicato a chi avesse particolari quesiti sui rientri dall’estero.

800 390 270 è il numero, gratuito, a cui sarà possibile chiamare, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, con orario continuato e il sabato mattina dalle 8.00 alle 14.00, per fare luce su eventuali dubbi relativi alla recente ordinanza del presidente della Provincia di Trento Fugatti, che facendo seguito a quella del Ministro della Salute del 12 agosto, ha imposto l’obbligo, per tutti coloro che rientrano dai paesi in questione, di sottoporsi al tampone all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, o presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari entro 48 ore dal rientro.

Anche se asintomatiche quindi le persone interessate dal provvedimento sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto rientro in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria. La compilazione del modulo online vale come autocertificazione di rientro da Croazia, Grecia, Malta e Spagna.

In attesa del risultato del test sarà obbligatorio rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. In alternativa è possibile presentare al momento dell’imbarco per il rientro in Italia e a chiunque sia deputato ad effettuare il controllo, l’attestazione che dimostri l’effettuazione del test, risultato negativo, nelle 72 ore precedenti all’ingresso nel territorio nazionale.

È possibile prenotarsi per effettuare il tampone in Trentino compilando il form online disponibile al link: https://servizi.apss.tn.it/rientroestero/, sarà quindi l’Azienda sanitaria a contattare la persona per fornire giorno, ora e luogo del test.