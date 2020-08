Polemiche per le code e il sovraffollamento in montagna a causa del turismo di massa, come va gestita la situazione?

È necessario contingentare gli accessi nei luoghi montani

Impossibile regolamentare gli accessi ma serve maggior controllo e coscienza da parte degli escursionisti

È il prezzo da pagare per il rilancio e la ripartenza economica del territorio Visualizza risultati