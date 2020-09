Domenica parte la stagione del Trento Calcio Femminile

La presentazione della prima squadra del Trento calcio femminile

Domenica prossima la prima partita di Coppa Italia aprirà ufficialmente la nuova stagione del Trento Calcio Femminile. Dopo una pausa più lunga del solito la voglia di tornare in campo è davvero tanta. E nel prossimo fine settimana finalmente, dopo tanti allenamenti e un mini-ritiro per intensificare i carichi di lavoro, si potranno ritrovare le emozioni che solo i 90 minuti ufficiali sanno regalare.

Si inizia con la fase eliminatoria di Coppa: un girone a 4 che vedrà il Trento affrontare nell’ordine Isera, Unterland Damen e Brixen. L’avvio è in trasferta: alle 15.30 di domenica 20 settembre il Trento sarà ospite sul campo dell’Isera per il primo fischio d’inizio stagionale. L’11 ottobre il via al campionato di serie C: il Trento Calcio Femminile è inserito nel girone B, a 13 squadre, che porterà le ragazze di mister Massimo Spagnolli ad affrontare, oltre a 3 derby regionali, le trasferte in Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna.

È una stagione all’insegna della continuità quella del Trento Calcio Femminile, che ha confermato praticamente in toto la rosa della passata stagione. Piena fiducia dunque al gruppo storico, che ha sempre dimostrato affidabilità, con pochi, mirati innesti: dal Brixen arriva la centrocampista Michela Chemotti e dal Sudtirol Damen Elisa Battaglioli, mentre Maya Antolini, Elena Bertamini e Federica Callegari arrivano in prima squadra direttamente dalle giovanili, portando certamente il loro entusiasmo e decise a dimostrare di meritare il salto di categoria.

Se il gruppo è confermato, la grande novità la troviamo in panchina. La guida tecnica passa con questa stagione nelle mani di Massimo Spagnolli. Alla sua prima esperienza nel femminile, ma con una carriera di buon livello nel mondo del calcio professionistico, il roveretano classe ’73 saprà sicuramente far crescere il gruppo e le singole giocatrici. Ad affiancarlo è chiamata Beatrice Visintainer, giovane ma già esperta allenatrice che arriva a Trento dopo 3 stagioni alla guida del Sudtirol Damen.

Nuovo arrivo anche per i portieri, che potranno contare sulla competenza di Massimo Trenti per la loro preparazione. A completare lo staff tecnico il fisioterapista Davide Buselli, anche lui un nuovo innesto a disposizione della prima squadra, ed il confermatissimo Giorgio Bertoluzza, preparatore atletico che si appresta ad iniziare la sua sesta stagione con le ragazze del Trento.