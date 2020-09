Un premio per il miglior miele del Trentino

Perché non metterci delle arnie?

Maggio 2019. Si rifletteva durante una riunione in ufficio su come utilizzare il giardino e ampliare le attività ecosostenibili dello studio. Già dall’anno precedente infatti un paio di colleghi avevano iniziato a coltivare frutta e verdura in degli orti rialzati progettati e costruiti dal team e posizionati sul tetto-terrazzo. Per tutta l’estate almeno due pranzi […]