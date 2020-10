Controordine su 1 e 2 novembre: cimiteri chiusi in tutto il Trentino

Covid, salgono i contagi in Trentino: 111 nelle ultime 24 ore

Sono ben 111 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Trento, su 1912 tamponi effettuati. I casi di positività al tampone molecolare sono 62, mentre altri 49 sono risultati positivi al tampone per l’antigene. Un’impennata che, come ha detto in conferenza stampa il presidente Fugatti, “ci porta in linea […]