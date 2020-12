Covid: 547 nuovi casi in Trentino. 10 i decessi

Coronavirus: torna a salire il bilancio in Trentino

Dopo un giorno che aveva fatto ben sperare torna nuovamente critico il quadro della situazione Covid-19 in Trentino, rappresentato dal bollettino quotidiano dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. Oggi sono ben infatti 14 i nuovi decessi, 9 dei quali riguardano persone spirate in ospedale, 1 nella struttura di Mezzolombardo e 4 in Rsa. Sul fronte […]