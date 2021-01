Un nastro rosso ad ogni balcone, per l’ultimo saluto ad Agitu

Agitu Idea Gudeta tra le sue capre

Si svolgerà sabato 9 gennaio alle ore 11, presso il Cimitero di Trento l’ultimo saluto ad Agitu Ideo Gudeta, l’imprenditrice agricola 42enne uccisa il 29 dicembre nella sua casa di Frassilongo.

Una breve cerimonia a cui sarà possibile partecipare solamente in maniera contingentata, nel rispetto delle ormai consuete regole di sicurezza sanitaria, con l’obbligo di indossare la mascherina, mantenere un metro di distanza dalle altre persone ed evitare assembramenti. Per questo motivo le associazioni Centro Pace, Ecologia e Diritti Umani, Casa delle Donne di Rovereto, CAVA – Coordinamento Associazioni Vallagarina per l’Africa e ANPI Trentino invitano chi vuole simbolicamente partecipare al saluto ad appendere al balcone della propria abitazione un nastro rosso.

In coincidenza con la cerimonia di Trento, in segno di partecipazione al lutto e di ricordo, una delegazione delle associazioni porrà poi una corona a Rovereto in Piazza Erbe, nel luogo in cui Agitu era presente con il suo banchetto per la vendita dei prodotti delle sue capre felici.