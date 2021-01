La protesta degli esercenti invade le strade di Trento

Iniziata la rimozione delle slot vicine a luoghi sensibili

È iniziata ieri, mercoledì 12 agosto, in Trentino, la rimozione delle slot machine troppo vicine ai luoghi definiti sensibili, come previsto dalla legge provinciale contro la ludopatia del 2015 che stabiliva il blocco delle macchine entro cinque anni per gli esercizi generalisti, ed entro sette anni per le sale giochi. Gli esercenti che si trovano […]