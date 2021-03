Alle Albere la manifestazione contro la Didattica a distanza

Scuole chiuse? La Provincia mette in contatto famiglie e baby sitter

La “zona rossa” ha chiuso tutte le scuole del Trentino di ogni ordine e grado, costringendo gli studenti alla Didattica a distanza, mentre molto spesso i genitori non possono permettersi permessi dal lavoro, che in molti casi rimane in presenza. Per questo, per aiutare le famiglie a risolvere la problematica, supportando la conciliazione vita-lavoro, la […]