Stamattina il ritorno a scuola per 45 mila studenti

Foto © Gianni Zotta

Sono circa 45 mila i bambini e ragazzi in Trentino che oggi sono ritornati alla scuola in presenza, si spera non temporaneamente, per la settimana corta che li accompagnerà fino alle vacanze di Pasqua, che per gran parte degli istituti scattano mercoledì 31 marzo.

Nonostante per il Trentino sia stata confermata la “zona rossa“, la Giunta provinciale ha infatti deciso di anticipare il rientro già questi due giorni, per assicurare agli studenti di nidi, scuole dell’infanzia ed elementari un ritorno alle lezioni in presenza che, puntando su un calo del contagio e sulla priorità al mondo della scuola nelle riaperture annunciata dal governo, potrà essere confermato anche dopo Pasqua.

“Abbiamo scelto di ripartire per questa settimana solo fino alle elementari seguendo anche l’indicazione data dal premier Draghi nel suo intervento in Parlamento. Dopo Pasqua speriamo di poter ragionare anche sulle scuole medie e, al 50%, per la ripartenza delle scuole superiori. Volevamo dare un segnale positivo“, ha spiegato l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti.