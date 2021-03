Fugatti sui dati Covid-19: “Siamo in calo chiaro, incidenza oggi di 252 casi”

Durante l’abituale conferenza stampa per fare punto sulla situazione contagi e sugli altri adempimenti connessi alla gestione della pandemia, è intervenuto anche il presidente della Giunta provinciale Maurizio Fugatti. Dopo aver enumerato i dati del bollettino odierno, Fugatti ha confermato che l’incidenza del Trentino è pari a 252 casi ogni 100 mila abitanti: “Siamo in calo evidente. Saranno importanti i dati dei prossimi giorni per capire se dalla prossima settimana potremo passare in zona arancione o meno”.

Nei giorni scorsi il presidente ha incontrato le delegazioni dei commercianti e di parrucchieri, centri estetici e turismo: “Ci hanno manifestato la loro preoccupazione e la loro esasperazione. La Provincia sta lavorando ad un progetto di legge che punta ad intervenire dove non è intervenuto il decreto Ristori, sicuramente insufficiente, come ha ammesso lo stesso premier Draghi. Inoltre abbiamo spiegato che la richiesta nostra al governo nazionale è quella di poter tornate, da dopo Pasqua alla classificazione della zona gialla, e non solo tra arancione o rosso”.

“Se l’incidenza dovesse scendere sotto i 250, l’auspicio è quello di tornare alla zona arancione, con la speranza di poter raggiungere la colorazione gialla per le settimane successive”, ha aggiunto Fugatti, prima di passare al tema dei vaccini: “Oggi siamo sulle 8-10 mila persone vaccinate a settimana. Con la macchina cha abbiamo allestito siamo in grado di arrivare a circa 4000 somministrazioni al giorno, se avessimo abbastanza vaccini a disposizione. Secondo le indicazioni del governo, dopo Pasqua le dosi a disposizione potrebbero raddoppiare, arrivando a 20 mila a settimana. Crediamo inoltre che nel giro di una settimana potranno essere prenotabili anche le vaccinazioni degli over 70“.