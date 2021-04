Trentino Volley rimonta la Lube: gara 1 di semifinale scudetto è gialloblù

Continua il momento positivo della Trentino Volley, che dopo aver staccato, mercoledì sera a Perugia, il pass per la Finale di 2021 CEV Champions League, questa sera ha battuto Civitanova Marche, espugnando per la prima volta nella sua storia l’Eurosuole Forum in gara 1 della serie di Semifinale Play Off Scudetto di SuperLega. Una grande vittoria […]