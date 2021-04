Volley. Stasera in campo l’Itas Trentino per gara 4 di semifinale scudetto

L’Itas Trentino alza il muro sull’attacco di Juantorena in gara 2. Foto Trabalza – Trentino Volley

Si gioca questa sera, mercoledì 7 aprile, alla BLM Group Arena di Trento gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto SuperLega. Per la seconda volta nella serie l’Itas Trentino sarà di scena fra le mura amiche, andando a caccia della vittoria in grado di pareggiare i conti ed al tempo stesso di annullare la prima opportunità per la Cucine Lube per chiudere il discorso qualificazione.

Nonostante le due sconfitte consecutive fra gara 2 e gara 3, la formazione gialloblù guarda con ottimismo all’appuntamento, potendo contare nuovamente sul fattore campo. Durante la stagione 2020/21 Trentino Volley ha infatti perso solo quattro dei ventidue incontri giocati fra le mura amiche e quella di giovedì scorso è stata l’unica battuta d’arresto casalinga negli ultimi quattro mesi; in precedenza erano arrivate quindici vittorie consecutive.

“Abbiamo la possibilità di riportare la serie a Civitanova Marche, domenica prossima per gara 5, e vogliamo viverla al massimo, con addosso l’entusiasmo e determinazione di chi ha lavorato tutta la stagione per momenti come questi” ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando l’appuntamento. “Molto dipenderà dall’approccio al match e da quanto riusciremo a fare in fase di break point; nel corso delle tre precedenti partite siamo spesso stati bravi a costruirci buone occasioni per cambiare il corso della sfida e contiamo di procurarcene tante anche in questo caso, con la necessità stavolta di capitalizzarle per non avere alcun tipo di rammarico. Il servizio sarà, come spesso accaduto nel recente passato, il fondamentale che più deciderà le sorti di questo incontro; dovremo essere bravi quindi a sfruttarlo ma al tempo stesso a contenere quello avversario con la nostra linea di ricezione”.

Fischio d’inizio previsto per le 20.30: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.