Trento città “In Difesa Di”, venerdì il primo incontro con Padre Zanotelli

Essere “In Difesa Di” significa stare al fianco di chi difende i diritti umani ed ambientali, nel mondo e in Italia, di chiunque sia in lotta per una giusta causa e venga per questo minacciato oppure ucciso, come troppo spesso accade in ogni parte del mondo. Parte da questi presupposti, anche in Trentino, il percorso della rete “In Difesa Di”, che il 23 e il 30 aprile propone un doppio appuntamento seminariale verso la costituzione di Trento come prima shelter cities – “Città In Difesa Di”, approfondendo aspetti duri ed attuali come la criminalizzazione della solidarietà e la privatizzazione dei beni comuni.

Fra gli ospiti del primo incontro, che venerdì 23 aprile alle ore 17.30, sulla piattaforma Zoom, sarà aperto dal sindaco Franco Ianeselli, con delega ai Diritti Umani, anche Padre Alex Zanotelli, che affronterà il tema della quotazione in borsa dell’acqua: un preoccupante fatto che è forse l’emblema della privatizzazione della vita e della violazione dei diritti umani, direttamente responsabile di guerre, carestie, migrazioni e sfollamenti forzati di intere popolazioni. Poi Francesco Martone della rete In Difesa Di, che dall’Ecuador testimonia la lotta dei difensori della Terra; Yohana Lopez di Justicia y Paz Colombia, Francesca Nugnes di PBI, sull’aumento delle violazioni di diritti umani in Colombia, ma anche gli strumenti di organizzazione e resistenza delle comunità; con Stefano Bleggi e Meltin Pot Europa, insieme a RiVolti ai Balcani, i racconti e le denunce verso chi aiuta migranti e rifugiati in Italia. E i contributi di municipi catalani e la rete REDS di Barcellona, già impegnati come territori In Difesa Di, al fianco di chi difende i diritti nel mondo.

Nella seconda parte del seminario – prevista per venerdì 30 aprile – a partire dal focus sul “laboratorio Colombia” con Peace Brigades international e Justicia y Paz Colombia -, si analizzeranno soluzioni, pratiche e metodologie verso la costruzione di un osservatorio europeo con le finalità di promuovere Diritti Umani e la giustizia globale, promuovere della diversità culturale e lotta contro la discriminazione, promuovere alternative socioeconomiche trasformatrici.

La Rete In Difesa Di – composta da oltre 40 organizzazioni e reti italiane – da anni è impegnata in percorsi di collaborazione ed appoggio con gli HRD – Humans Right Defenders, ovvero chi nel mondo e in Italia è impegnato nella difesa e promozione dei diritti umani ed ambientali.

La piattaforma delle associazioni trentine – organizzata nel Nodo Trentino IDD – si occupa dal 2018 di costruire percorsi e formazione per la costruzione di Trento Città In Difesa Di. Dal 2020, il Centro per la Cooperazione Internazionale di Trento ha ricevuto mandato dal Comune di Trento per essere referente istituzionale di questo percorso.