La musica va in “Orbita”: due giorni di eventi con Impact Hub Trentino

C’è la musica, sotto tutti gli aspetti, al centro dei due giorni di “Orbita. Tutto attorno alla musica”, in calendario giovedì 22 e venerdì 23 aprile sulla pagina Facebook di Impact Hub Trentino.

Saranno due giornate di incontri, dibattiti, performance e momenti formativi, condensati in un ricco programma di eventi, alla scoperta dei nuovi linguaggi creativi del campo musicale e performativo e delle nuove professioni legate al mondo della musica, raccontati attraverso la voce dei suoi protagonisti. Un cast di prim’ordine, nel quale inevitabilmente spicca il nome di Willie Peyote, fresco di partecipazione a Sanremo, ma anche dei Rebel Rootz, band reggae molto nota in Trentino, e delle cantanti Baiba e Bianca Giacomoni, entrambe premiate nell’ambito del contest 2020 di UploadSounds.

È proprio UploadSounds che sarà protagonista della prima delle due serate, giovedì 22 aprile, quando alle 20.30 la piattaforma musicale dell’Euregio si presenterà sul palco virtuale di “Orbita” attraverso l’esperienza di Bianca Giacomoni, vincitrice del premio speciale Under21 di UploadSounds 2020, e la musica di Baiba Dekena, musicista lettone che vive a Innsbruck, capace di combinare le sue armonie con arrangiamenti elettronici che conducono il pubblico in un viaggio decisamente suggestivo.

La sera di venerdì 23 invece, dopo l’incontro con il sound artist Jacopo Cenni, alla scoperta dei segreti della sonificazione, il palco sarà tutto per i Rebel Rootz ed il loro progetto musicale arrivato al traguardo dei 10 anni. A partire dalle ore 21 infatti la band reggae trentina ripercorrerà la sua decennale storia e presenterà l’evento online interattivo, con riprese video a 360° in Realtà Virtuale, organizzato durante la pandemia, che sarà riproposto in conclusione di serata, per tutti coloro che avranno prenotato Kit Evento, Visore e Pass personalizzato.

Molto vario il programma dei due pomeriggi, con Willie Peyote a tenere banco alle ore 18.30 di giovedì 22: in dialogo con Giuseppe Civati, il rapper racconterà, dal suo punto di vista privilegiato la situazione della scena musicale del contesto culturale nell’Italia di oggi, sulla falsa riga del suo nuovo libro, dal titolo “Dov’è Willie?”.

Saranno gli strumenti che gli artisti hanno a disposizione nell’era del dominio digitale il tema dell’incontro, sempre in programma giovedì 22, con Gianni Cicchi, cofondatore dei Diaframma e di Sonica Factory e ora manager di Cristina Donà. Venerdì 23 invece, con il giornalista di Internazionale Giovanni Ansaldo si parlerà del mondo nuovo e incerto della musica durante e dopo la pandemia, per poi scoprire la piattaforma Patreon, che permette agli artisti di ricevere compensi dai fan per i loro contenuti, e presentare il progetto di 40” KlangRoom Music from a Distance, che ha messo, durante il lockdown, la tecnologia al servizio della musica.

In collaborazione con Iprase si terrà anche un corso di formazione su Tecnologia e innovazione in ambito artistico con il sound artist Federico Ortica e Mauro Graziani docente di Informatica Musicale. Va ricordato, infine, che a parte l’acquisto del Kit per lo spettacolo virtuale dei Rebel Rootz, tutti gli eventi sono gratuiti e verranno trasmessi online sulla pagina Facebook di Impact Hub Trentino.