Il videomessaggio Acli: “Il lavoro per la cura dell’altro e la custodia del creato”

Le ACLI: dalla crisi nuova primavera

“Vogliamo trasformare questa crisi in una nuova primavera per le Acli e la nostra terra”: in questa frase contenuta nella mozione approvata a fine lavori nel pomeriggio c’è l’impegno per il prossimo triennio delle ACLI trentine riunite oggi a Congresso provinciale a distanza; “In questo doloroso passaggio d’epoca le Acli devono farsi promotrici di una […]