Morto per Covid padre Paolo Angheben, missionario trentino in Etiopia

San Vigilio, da oggi le prenotazioni per l’accesso in Cattedrale

Alla luce delle misure di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria, l’ingresso in Cattedrale a Trento per le celebrazioni del pontificale di San Vigilio, venerdì 26 giugno, quest’anno sarà contingentato ad un numero massimo di 190 fedeli. Considerato il tradizionale afflusso di persone per la solennità del patrono, allo scopo di evitare assembramenti e di dover impedire […]