Da sabato 15 maggio riaprono il Museo Retico e il Museo delle Palafitte

L’ingresso del Museo Retico di Sanzeno. Foto ufficio stampa PAT

Da sabato 15 maggio porte aperte al pubblico al Museo Retico a Sanzeno e al Museo delle Palafitte di Fiavé che saranno visitabili su prenotazione nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle 14 alle 18 fino al 19 giugno, poi dal 20 giugno da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

L’accesso ai due musei dedicati alla storia più antica del Trentino avverrà nel rispetto delle norme previste per garantire la sicurezza del personale e dei visitatori che dovranno essere dotati di mascherina e osservare il distanziamento. I percorsi di visita non sono stati ridotti, ma sono stati differenziati ingresso e uscita. Dispenser per l’igienizzazione delle mani sono disponibili all’ingresso e lungo i percorsi espositivi.

Per la visita al Museo Retico – Centro per l’archeologia e la storia antica della Val di Non è necessaria la prenotazione da effettuarsi telefonicamente entro il giorno precedente presso l’Apt della Val di Non al numero 0463 830133. Il percorso si snoda nel “pozzo del tempo”, dai cacciatori paleolitici ai martiri d’Anaunia, tra preziosi reperti e antiche testimonianze, in particolare quelle dei Reti, la popolazione pre-romana che abitava la valle nell’età del Ferro.

Al Museo delle Palafitte di Fiavé l’ammissione dei visitatori avviene in gruppi di massimo 10 persone, con ingresso scaglionato alle 14, 15, 16 e 17 e previa prenotazione telefonica da effettuarsi entro il giorno precedente al numero 3346807276. In attesa dell’apertura, prevista a fine giugno, del nuovo Parco Archeo Natura nei pressi della vicina area archeologica nota a livello internazionale e inserita nei “siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” patrimonio dell’umanità UNESCO, il museo offre un’opportunità unica per conoscere la vita dei nostri antenati dell’età del Bronzo.