“Laudato Si’: un equivoco?”. Lunedì 24 alle 20.30 il videodibattito

Chiesa nei boschi del Primiero

Nell’ambito della Settimana Laudato Si’ la Chiesa trentina ha promosso lunedì 24 maggio alle 20.30 un videodibattito che andrà in onda su Telepace Trento, in streaming sul canale Youtube della Diocesi e sulla pagina Facebook di Vita Trentina, col titolo provocatorio “Laudato Si’: un equivoco?“.

Durante l’incontro, moderato dal direttore di Vita Trentina Diego Andreatta, si affronteranno le sfide dell’enciclica rilanciate in un videocollegamento dal missionario trentino in Bolivia padre Fabio Garbari e riprese in studio (allestito al Vigilianum) dalla teologa Cristina Simonelli, presidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane, dalla storica dell’economia Vera Negri Zamagni, docente presso l’Università di Bologna e da don Cristiano Bettega, delegato diocesano dell’Area Testimonianza e Impegno sociale. Sarà anche lanciata l’istituzione della prima Comunità LS trentina, assieme al suo Referente: Michele Tomasi, 39 anni, insegnante di religione.

Due repliche televisive dell’incontro sono previste su Trentino TV martedì 25 alle ore 21 e su RTTR sabato 29 alle ore 21.