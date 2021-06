Borgo. Domani il mercatino di Avulss per il servizio di trasporto solidale

Alcune delle opere in mostra

Un mercatino ricco di dipinti realizzati a mano per sostenere l’attività di Avulss di Borgo Valsugana Odv; in particolare, per permettere alle macchine del servizio di trasporto solidale di percorrere ancora tanti chilometri per aiutare chi è solo e in difficoltà. Domani, mercoledì 9 giugno, dalle 8 alle 12, i volontari dell’associazione allestiranno una bancarella sul retro dell’ufficio postale di Borgo, accanto a Piazza De Gasperi, con i lavori di Ersilia, un’amica storica di Avulss.

“Dall’inizio dell’emergenza Covid ci siamo concentrati sui bisogni del nostro territorio, e quindi della Bassa Valsugana”, spiegano Daria Divina, presidente di Avulss di Borgo Valsugana, e Carla Pecoraro, volontaria dell’associazione e referente del servizio di trasporto solidale. “Oltre ad aderire al servizio di spesa a domicilio inquadrato nel ‘Resta a casa, passo io’, abbiamo portato avanti il servizio di trasporto solidale”.

È dal 1984 che l’Avulss di Borgo è vicina agli anziani, ai malati e alle persone socialmente ed economicamente “deboli”, che molto spesso mancano di una rete sociale e familiare. Tra le declinazioni della sua attività c’è anche, appunto, il servizio di trasporto solidale, al quale saranno destinati i soldi raccolti grazie al mercatino. I trentotto volontari dell’associazione accompagnano le persone che lo richiedono verso le strutture sanitarie e sociali; ventiquattro di loro sono stati assicurati e hanno proseguito l’attività anche durante la pandemia.

Sono stati percorsi circa 3.500 chilometri da metà marzo a metà dicembre, rispondendo a 124 richieste che hanno impegnato i volontari per 500 ore complessive. In questo caso sono state usate le macchine private dei volontari attorno ad Avulss di Borgo Valsugana Odv.

Nel secondo semestre del 2020, invece, Avulss di Borgo ha partecipato a un bando di qualità indetto dal Servizio Politiche Sociali della Provincia di Trento. Assieme alla Valle di Fiemme e all’Alta Val di Non, si è aggiudicata così un’autovettura concessa in comodato d’uso gratuito grazie a un partenariato tra Csv del Trentino, Concessionario Ceccato Automobili e Itas Mutua. Il 31 maggio l’assegnazione è scaduta, e ora Avulss di Borgo Valsugana Odv sta cercando di acquistare una macchina per permettere ai volontari di continuare a macinare chilometri per aiutare le persone in difficoltà della Bassa Valsugana.

I cinque mesi del 2021 appena trascorsi, infatti, hanno dettato un importante incremento dell’attività del servizio di trasporto solidale. Sono 7mila i chilometri effettuati con 210 richieste soddisfatte e un impiego temporale di 900 ore da parte dei volontari di Avulss di Borgo Valsugana Odv, che raggiungono, oltre ai punti vaccinali distribuiti sul territorio provinciale, i punti ospedalieri di Trento, Rovereto e Bolzano.

“È un servizio che merita – concludono Divina e Pecoraro – perché la comunità lo richiede molto. Il mercatino vuole sostenere, assieme ad altre iniziative future, la spesa dell’assicurazione e della benzina della macchina che acquisteremo”.