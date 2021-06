Trentino in “zona bianca” da lunedì 14 giugno, ecco cosa riapre

Con una telefonata al presidente della Provincia autonoma di Trento Fugatti, il ministro della salute Roberto Speranza ha confermato la notizia tanto attesa: da lunedì prossimo, 14 giugno, il Trentino ottiene la classificazione di ‘zona bianca’.

“Una ottima notizia – commenta Fugatti – che tutti i trentini aspettavano e che premia tanti sforzi e sacrifici che anche la nostra comunità ha dovuto fare, in un grande e collettivo esercizio di responsabilità civica. Ora dobbiamo impegnarci ancora di più per mantenere questo risultato, non abbassando la guardia e concorrendo con l’adesione alla campagna vaccinale a costruire quelle difese contro un virus che ci ha già portato via moltissimo in termini di sofferenze e perdite umane, economiche e sociali”.

Ma cosa riapre e che limitazioni vengono abolite con il passaggio alla zona bianca? Ecco una sintesi delle principali novità:

Decade il coprifuoco, che nelle aree classificate come “zona bianca ” non è più in vigore.

Per bar e ristoranti, oltre a sparire il limite di orario legato al coprifuoco, cade anche il limite per il numero di posti al tavolo all’aperto, dove resta in vigore il distanziamento di almeno un metro tra tavoli diversi. Per quanto riguarda i tavoli al chiuso, il numero massimo di posti passa da 4 a 6.

Con la “zona bianca” cadono le limitazioni alle attività di fiere, piscine al chiuso, centri termali e centri benessere, congressi e convegni, matrimoni, eventi sportivi aperti al pubblico in impianti al chiuso (con massimo del 25% della capienza e comunque non superiore a 500 persone) e all’aperto, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Aprono anche le discoteche, ma non è ancora consentito ballare , quindi si può soltanto cenare, ascoltare musica o bere qualcosa.

Nessuna limitazione per i negozi, anche quelli all’interno dei centri commerciali che possono aprire anche nei weekend, festivi e prefestivi.

Resta in vigore l’obbligo di indossare la mascherina sia all’aperto che al chiuso negli spazi pubblici e privati, mantenendo sempre la distanza interpersonale. Resta inoltre in vigore il divieto di assembramento.