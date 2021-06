Personale sottorganico al Carcere di Spini: mancano 64 agenti

Carcere di Trento, la Garante dei diritti dei detenuti Menghini: “Serve una progettualità di lungo respiro”

Rinforzare l’area educativa, dare attuazione al Piano locale per la prevenzione dei suicidi, realizzare il centro diurno per il disagio psichico, incrementare le risorse per occupare per più tempo i detenuti nelle attività lavorative. Sono le indicazioni della Garante dei diritti dei detenuti per la Provincia di Trento, la prof. Antonia Menghini, che ha presentato […]