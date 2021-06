Mascherina ed eventi all’aperto, ecco la nuova ordinanza di Fugatti

Woman in the city. Person in a mask. Coronavirus theme.

Con l’ordinanza firmata oggi, lunedì 28 giugno, dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, anche il Trentino recepisce la nuova regola relativa all’utilizzo della mascherina all’aperto, non più obbligatorio nelle regioni in zona bianca.

La mascherina, anche all’aperto, dovrà comunque essere indossata nelle situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico, così come all’interno di negozi e altri ambienti al chiuso.

L’ordinanza, inoltre, interviene anche sulla regolamentazione relativa all’accesso agli uffici aperti al pubblico, agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, per il quale non sarà più necessario prendere appuntamento.

Novità anche per quanto riguarda gli spettacoli in luoghi all’aperto senza sedute fisiche: l’assegnazione dei posti a sedere agli spettatori verrà gestita tramite addetti all’organizzazione dell’evento, in maniera tale da garantire che sia rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Per quanto riguarda le manifestazioni pubbliche, infine, l’ordinanza prende atto del fatto che, in zona bianca, è consentito lo svolgimento di manifestazioni pubbliche non solo in forma statica, ma anche in forma dinamica (ad es. processioni religiose, cortei e qualunque manifestazione a carattere itinerante); restano comunque sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all’aperto. Ovviamente, nel corso di tali manifestazioni, è sempre necessario osservare le distanze sociali

prescritte e le altre misure di contenimento del contagio.