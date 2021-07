Aperitivo con l’autore: domani a Predazzo Sara Segantin dialoga con Massimo Bernardi

La scrittrice Sara Segantin

Gli incontri letterari proposti dalla biblioteca comunale di Predazzo proseguono domani, giovedì 15 luglio, alle 17.30, nell’Aula Magna del Municipio, con Sara Segantin.

La giovane scrittrice di Cavalese presenterà il suo ultimo romanzo “Non siamo eroi” pubblicato da Fabbri Editori. La drammaticità della tempesta Vaia vissuta in prima persona dalla scrittrice, sconvolge anche la vita di Alice, la protagonista diciannovenne del romanzo. Attraverso un percorso di crescita personale, Alice scoprirà la passione per l’ambiente e per l’impegno civile.

Sara Segantin, ventitré anni, è una giovane attivista, impegnata, entusiasta ed intraprendente. Dopo una laurea in lingue e letterature straniere e turismo culturale, ha frequentato il Master in Comunicazione della Scienza a Trieste ed è una delle fondatrici di Fridays for Future in Italia. L’idea di scrivere questo romanzo è nata dal desiderio e dalla necessità di raccontare i cambiamenti climatici ed i loro effetti distruttivi, invogliando il lettore a scoprire di più sul tema e a stimolare la consapevolezza al riguardo.

Grande comunicatrice riesce a trasmettere il desiderio impellente di costruire una cittadinanza attiva, di creare un dialogo tra generazioni, di essere promotori attivi di un cambio di passo necessario.

Dialogherà con Sara Segantin, Massimo Bernardi, conservatore per la paleontologia del Muse – Museo delle Scienze di Trento, negli ultimi anni particolarmente interessato ad un approccio multidisciplinare al concetto di Antropocene.

Gli appuntamenti dell’Aperitivo con l’autore sono gratuiti, su prenotazione, chiamando il numero 0462.501830. Al termine dell’incontro è stato offerto ai partecipanti un aperitivo a cura dell’azienda agricola locale Quality over Quantity.