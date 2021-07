Trento, ecco Matey Kaziyski. Il numero uno è tornato

Matey alla prima esperienza a Trento. Foto Trabalza

“Di nuovo 1… di noi: bentornato Matey Kaziyski!”

Da cinque anni custodita nell’armadio, la maglia numero 1 della Trentino Volley torna sulle spalle di quello per per Trento è stato un vero.. numero uno, Matey Kaziyski.

Il giocatore simbolo del grande ciclo di vittorie (nazionali ed internazionali) gialloblù ritrova così la via di casa, confermando le voci di mercato che già circolavano da settimane: il trentaseienne fuoriclasse bulgaro sarà uno dei martelli che comporranno la nuova rosa dell’Itas Trentino. L’accordo per il suo ritorno a Trento è stato recentemente siglato e avrà base biennale; la firma rafforza un legame che, di fatto, non si è mai interrotto, tant’è vero che Matey ha continuato a vivere in città anche negli anni in cui ha scelto di giocare altrove e spesso si è fatto vedere dalle parti della BLM Group Arena anche semplicemente per un saluto.

Tante le vittorie ottenute in tutto il mondo (quindici i titoli complessivi ottenuti, dodici da capitano), grandi emozioni regalate al pubblico trentino, un infinito numero di punti realizzati (4.945) che tutt’ora ne fanno il miglior marcatore di tutti i tempi della storia trentina e una leggenda vivente per Trento ed il Trentino.

Un colpo di mercato in grado di risollevare certamente il morale di una piazza segnata nei mesi scorsi dalle tante cessioni, ma comunque sempre abituata a guardare in alto. Riuscirà Matey a riscrivere, ancora una volta, la storia?