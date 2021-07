Thomas Degasperi è campione europeo di Sci nautico

Il Trento riprende a correre: Belcastro e Gatto stendono l’Union Feltre

Il Trento torna in campo e, dopo 21 giorni di forzato stop dalle gare ufficiali, lo fa riprendendo autorevolmente la propria corsa. Al “Boscherai” di Pedavena gli aquilotti piegano per 2 a 0 l’Union Feltre nel match valevole per la settima giornata di ritorno del girone C di serie D. I gialloblù conquistano il diciassettesimo […]