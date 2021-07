Allo Smart Lab di Rovererto tra musica e formazione con Upload School – Lab

Esce oggi il nuovo video live di Margherita Vicario, girato al Teatro Sociale di Trento con Upload

In questo lungo anno segnato dalla pandemia, in cui il mondo della musica dal vivo ha dovuto, per via delle limitazioni anti-Covid, adattarsi alle modalità virtuali, UploadSounds, la piattaforma musicale che da anni lavora nella valorizzazione dei giovani talenti dell’Euregio, è comunque riuscita a portare a termine la propria missione, con un partecipato contest e un Tour, che alternando date in presenza […]