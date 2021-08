Presentata la nuova Ordinanza: in arrivo il rilevatore di Green Pass

Sono 12 i nuovi positivi, 5 al molecolare e 7 all’antigenico, rilevati nelle ultime 24 ore in Trentino, a fronte di nessun decesso mentre i ricoveri aumentano di una unità. Lo ha anticipato Maurizio Fugatti poco fa in conferenza stampa, prima di presentare le decisioni assunte dalla Giunta provinciale rispetto all’applicazione del Green Pass in Trentino, che saranno contenute in un’Ordinanza che verrà firmata oggi dal presidente della Giunta.

“Non mettiamo in discussione il Green Pass, crediamo possa essere uno strumento utile, soprattutto se la situazione dovesse peggiorare, per permettere alle attività che rischierebbero di chiudere, di rimanere aperte”, ha spiegato Fugatti, prima di precisare: “Non ci convince però come è stato pensato, e soprattutto le conseguenze che ha su alcune categorie come ristoratori, albergatori e pubblici esercizi in genere, per il fatto che viene chiesto all’esercente di controllare la presenza o meno del Green Pass utile per entrare nel locale. In questo modo il titolare deve trasformarsi in un pubblico ufficiale. Per questo abbiamo cercato di industriarci per alleviare il Green Pass per chi ritiene, coniugando l’esistenza della Certificazione con le esigenze della categoria”.

L’idea della Giunta, messa in piedi negli ultimi giorni, nasce dalla preoccupazione degli esercenti, impossibilitati a fare gli agenti all’esterno dei locali. “Si è pensato a degli strumenti telematici in grado di rilevare la presenza del Green Pass delle persone che entrano nei locali”, ha spiegato l’assessore Failoni. “In questo modo il barista vede dal bancone la persona che arriva e fa rilevare il proprio Green Pass da questo strumento. Crediamo sia uno strumento innovativo, che non sappiamo se verrà utilizzato anche da altri, ma pensiamo possa dare la tranquillità ad ogni impresa di poter agire in maniera meno costrittiva anche verso chi entra nel locale”.

Lo strumento avrà ovviamente un costo, ha aggiunto Failoni, “ma pensiamo che tutti possano sostenerlo, a maggior ragione perché servirà anche in futuro, non limitatamente alla stagione estiva. Ci aspettiamo a breve indicazioni dal Governo per rispondere alle aspettative delle categorie economiche. Appena arriveranno saranno comunicate”.