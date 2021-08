Arriva a Bosentino la ManifestAzione di Fa’ La Cosa Giusta

Continua il tour delle ManifestAzioni di Fa’ La Cosa Giusta. Dopo Calceranica e Brentonico, è la volta di Bosentino, sull’Altopiano della Vigolana. Domenica 29 agosto, dalle 14 alle 18, il Parco Comunale ospiterà un mercatino di economia solidale con esposizione e vendita di diversi prodotti biologici e non solo. Ci saranno anche una piazza del riuso, riciclo e scambio, una mostra fotografica con immagini che rappresentano la lotta allo spreco, il consumo critico e gli stili di vita sostenibili, e un laboratorio di autoproduzione.

È previsto anche un trekking solidale tra le 9 e le 12, una passeggiata per conoscere e fare degli assaggi nelle realtà agricole del territorio: l’Azienda agricola Ca’ dei Baghi, la Cooperativa Sociale LavForLife, l’Azienda Agricola Alpberries e l’Agritur Maso Flonkeri.

L’evento è organizzato in preparazione alla fiera Fa’ La Cosa Giusta! Trento di ottobre. La ManifestAzione a Bosentino è organizzata in collaborazione con l’associazione Solidarietà Vigolana, che da giugno porta avanti il progetto Sostenibilità in Cammino, Piano Giovani di Zona Alta Vigolana, Consorzio Turistico della Vigolana, Comune e Proloco di Bosentino e l’Assessorato alle politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento.

Il progetto Sostenibilità in cammino, che collabora all’organizzazione della ManifestAzione di Bosentino, si snoda in sette incontri aperti alla cittadinanza che coinvolgono, oltre alle realtà locali, relatori come il climatologo Luca Mercalli e i ragazzi della Conferenza dei Giovani sul Clima Trentino Alto Adige, Mariangela Franch, Francesco Gabbi, Marco Cortesi, Mara Moschini, Annapaola Marconi, Jacopo Nespolo, Michele Dorigatti e Francesca Forno.

Ci saranno altre ManifestAzioni Fa’ la cosa giusta! a Cles, Rovereto e Ravina. La fiera è promossa da Trentino Arcobaleno con Viração&Jangada, L’Ortazzo e Trento Consumo Consapevole, nell’ambito del progetto “Ecosportello Fa’ La Cosa Giusta!”, co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento.