Volley. Micheletto, dopo l’oro europeo ecco la firma sul triennale: con Trentino Volley fino al 2024

Volley, playoff scudetto: Trento soffre ma batte Piacenza in gara 1

Comincia con il piede giusto l’avventura di Trento nei playoff; i gialloblu si impongono per 3-2 (25-18, 23-25, 22-25, 25-22, 15-8) su Piacenza. Dopo un primo set dominato, l’Itas non riesce a contenere il rientro degli avversari, che si portano addirittura in vantaggio per 2 a 1 sognando l’impresa. Giannelli e compagni però sono bravi […]