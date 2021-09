Sabato 25 a Lizzanella “Le più belle leggende del Trentino” con il Coro Bianche Zime

Il coro Bianche Zime in concerto

Il Coro Bianche Zime di Rovereto presenta, sabato 25 settembre a Lizzanella, “Le più belle leggende del Trentino”. Appuntamento alle 20.30 presso la Piazza Sant’Antonio di Lizzanella, dove il Coro Banche Zime di Rovereto, insieme all’armonica di Gabriele Girardelli e alla fisarmonica di Carl Graf, presenteranno il concerto dal titolo: “Le più belle Leggende del Trentino”.

Si tratta di uno spettacolo a più voci, dove la narrazione diventa il quadro storico che incontra la tradizione e la cultura di montagna. L’intento è quello di promuovere la nostra cultura valligiana, per fare così, dei luoghi, la ricchezza dei linguaggi, delle usanze, dove la toponomastica si intreccia con la storia attraverso l’immaginario.

Le leggende, di fatto, coniugano il sapere antico, popolare per eccellenza. Diventano così testimonianza orale affidata ai cantastorie. Ma non solo. Lascia che un popolo sappia farne tesoro nei valori comunitari. In questa direzione, la progettualità del Coro ritorna sempre alla sua origine: fare della memoria contadina, il principio comune, la radice della gente.

Saranno proprio le leggende raccontate a fare eco ai canti di montagna, che sul sapere antico faranno perno sul concetto più alto del bello insieme ad una armonica a bocca e ad una fisarmonica, protagoniste e soliste del vociare di quelle storie nate per la vita e per salvaguardare le nostre comunità arcaiche. Educare al passato, vivere il presente, leggerlo con gli occhi vivi di chi sa cogliere gli attimi per farli propri e condividerli come bene comune. Questa resta l’intenzione e il lavoro che ha visto il coro protagonista insieme al maestro Stefano Balter, in questi mesi di prove.

Si accede alla manifestazione solo con il possesso del Gren Pass.